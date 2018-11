‘Ik weet dat Ajax twijfelde tussen mij en Mike van der Hoorn van FC Utrecht’

Virgil van Dijk ruilde FC Groningen in 2013 in voor een dienstverband bij Celtic, maar de verdediger had destijds ook graag naar een Nederlandse topclub willen verkassen. De 27-jarige Oranje-international vertelt in gesprek met Helden dat een transfer naar PSV, Ajax of Feyenoord uiteindelijk niet van de grond kwam.

"In de zomer van 2013 wilde ik hogerop. De logische stap was om eerst naar een topclub in Nederland te gaan en daarna naar het buitenland. Dat wilde ik ook", blikt de centrale verdediger van Liverpool terug. Van Dijk geeft aan dat hij toentertijd openstond voor een avontuur bij de traditionele top van Nederland, maar dat de clubs niet toehapten.

"Ik stond open voor zowel Ajax, Feyenoord als PSV. Ik weet dat Ajax twijfelde tussen mij en Mike van der Hoorn van FC Utrecht. Ze kozen voor Van der Hoorn. PSV haalde Jeffrey Bruma en Feyenoord had geen interesse, die club had Bruno Martins Indi en Stefan de Vrij al. Ik heb ook nooit contact gehad met die clubs”, aldus Van Dijk.

De Nederlander ontwikkelde zich erg goed bij de Schotse topclub en verdiende in 2015 een transfer naar Southampton. Na tweeenhalf jaar bij the Saints besloot Liverpool afgelopen winterstop circa tachtig miljoen euro te betalen om Van Dijk los te weken bij de competitiegenoot. Momenteel ligt de stopper nog tot de zomer van 2023 vast op Anfield.