Ajax maakt ‘noodzakelijke stap’: ‘Hopelijk kunnen we voetbalsterren helpen’

Ajax heeft dinsdag een kantoor geopend in New York in de Verenigde Staten met als doel een grotere naamsbekendheid op te bouwen en meer inkomsten te genereren. De Amsterdammers waren op commercieel gebied al werkzaam in Europa, Afrika, Azië en Australië en nu is ook Noord-Amerika aan dit rijtje toegevoegd. Edwin van der Sar is blij met de nieuwe onderneming.

Ajax noemt de nieuwe stap 'een logische en noodzakelijke stap met het oog op het stijgende aantal activiteiten in dat werelddeel'. Ajax hoopt meer fans te bereiken en de toekomst van het voetbal positief te beïnvloeden in de VS, zo klinkt het. Het doel is tevens om bedrijven en clubs in de VS te binden aan het Ajax-merk, zo legt algemeen directeur Van der Sar op de clubsite uit.

"De ontwikkeling in de VS, waarbij het voetbal steeds meer aan populariteit wint, is voor ons aanleiding geweest om die markt nader te onderzoeken. Dat past in onze strategie om meer en meer buiten de eigen landsgrenzen te kijken. Ajax is een bekende naam binnen de voetbalscene aldaar en de naam van de club krijgt steeds meer naamsbekendheid. Dat gegeven was voor ons aanleiding voor een structurele aanwezigheid in die markt."

De sportbestuurder laat weten dat men met deelname aan de Florida Cup bewust heeft gekozen voor de VS als uitvalsbasis voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. "Met duels tegen Sao Paulo en Flamengo gaan we miljoenen fans bereiken en door structureel in de buurt te zijn, kunnen we hen blijven bereiken en hopelijk enkele toekomstige voetbalsterren helpen met hun ontwikkeling", aldus Van der Sar.