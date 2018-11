‘Real koos voor Solari na salariseis van ruim tien miljoen per jaar’

Santiago Solari leidde Real Madrid naar vier overwinningen in zijn eerste vier wedstrijden en de interim-opvolger van Julen Lopetegui lijkt op korte termijn aangesteld te worden als nieuwe trainer van de Spaanse grootmacht. De 42-jarige Argentijn was echter niet de eerste keus van voorzitter Florentino Pérez, die naar verluidt bezig is geweest met de komst van onder meer Mauricio Pochettino en Antonio Conte. El País onthult dinsdag dat de onderhandelingen met laatstgenoemde al een flink eind onderweg waren.

Real verloor eind oktober met 5-1 van Barcelona en volgens El País besloot Pérez nog tijdens die wedstrijd om Lopetegui in te ruilen voor Conte, een trainer die bekend staat om zijn ijzeren hand en dus gezien werd als de uitgelezen kandidaat om weer structuur aan te brengen in de chaotische kleedkamer van de Champions League-winnaar. Een eerste aanbieding werd vervolgens richting de Italiaan verzonden, waarna de partijen met elkaar in gesprek gingen.

Na een aantal dagen van gesprekken gooide een uitspraak van Sergio Ramos volgens de Spaanse krant echter roet in het eten. De aanvoerder stelde dat ‘respect niet wordt opgelegd, maar verdiend moet worden’, waarna Conte zijn eisen zou hebben verzwaard. De 49-jarige trainer verlangde volgens El País opeens een jaarsalaris van ruim tien miljoen euro, een langer contract dan door Real aangeboden werd, maar liefst vijf assistenten, forse investeringen in de selectie en algehele zeggenschap over in- en uitgaande transfers.

Pérez zou vooral geschrokken zijn van het de jaarlijkse som die Conte verlangde en zijn eis om het transferbeleid te bepalen, normaalgesproken het terrein van de preses zelf. Na waarschuwingen van zijn adviseurs, die daarnaast stelden dat het ‘moderne catenaccio van Conte waarschijnlijk niet gewaardeerd zou worden door de achterban, besloot Pérez uiteindelijk de stekker uit de gesprekken te trekken en zijn geld te zetten op Solari. De interim-trainer krijgt waarschijnlijk tot het einde van het seizoen om te bewijzen dat hij ook op de langere termijn een geschikte trainer voor de grootmacht kan zijn.