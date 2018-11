‘Juventus wil op Italiaanse toer gaan met komst Chiesa en ‘nieuwe Pirlo’’

Giorgio Chiellini was zondag de enige Italiaan die tegen AC Milan in de basis startte bij Juventus en volgens Tuttosport wil de koploper van de Serie A voorkomen dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren. De club, die met onder meer Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi en Andrea Barzagli andere Italianen in de gelederen heeft die regelmatig minuten maken, is namelijk naar verluidt van plan om zich in de aankomende twee transferperiodes te versterken met een drietal talenten uit eigen land.

De Turijnse sportkrant pakt dinsdag uit met het nieuws dat Federico Chiesa, Nicolò Barella en Sandro Tonali bovenaan het verlanglijstje van technisch directeur Fabio Paratici staan. Chiesa wordt al langere tijd in verband gebracht met binnen- en buitenlandse topclubs en zou ook in beeld zijn bij onder meer Internazionale, Chelsea en Manchester United. Juve hoopt de concurrentie echter af te kunnen troeven en de verwachting is dat La Vecchia Signora rond de zestig miljoen euro moet neerleggen voor de 21-jarige aanvaller van Fiorentina.

Net als Chiesa wordt ook de 21-jarige Barella al geruime tijd in verband gebracht met een aantal topclubs uit de Serie A en de Premier League. De middenvelder van Cagliari maakte eerder dit jaar zijn debuut in de selectie van de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini en wordt verder begeerd door Inter en AS Roma. Voor Tonali, middenvelder van tweedeklasser Brescia, zijn eveneens meerdere kapers op de kust.

De interesse in de achttienjarige Tonali, in Italië al liefkozend de ‘nieuwe Andrea Pirlo’ genoemd, lijkt echter het meest concreet, aangezien Corriere Torino dinsdag eveneens bericht dat Juventus in januari een bod uit wil brengen. Brescia wees afgelopen zomer nog twee aanbiedingen van Internazionale en AS Roma, die tien miljoen euro bedroegen, van de hand, dus Juventus lijkt hier in ieder geval boven te moeten gaan zitten. Als alle plannen van Paratici werkelijkheid worden, beschikt Allegri bij Juventus volgend seizoen volgens Tuttosport over een ‘ververste, jongere en zeker meer Italiaanse’ selectie.