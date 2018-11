‘FA grijpt Brexit aan om aantal buitenlanders in PL terug te dringen’

In een referendum dat twee jaar geleden werd gehouden koos een nipte meerderheid van de Britse bevolking ervoor om de Europese Unie te verlaten en sindsdien wordt er druk onderhandeld over de voorwaarden van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk. Die gesprekken gaan niet zonder slag of stoot en hebben een grote invloed op alle geledingen van de samenleving, waaronder het voetbal in de Premier League.

The Times brengt dinsdag het nieuws dat de Engelse voetbalbond (FA) en de clubs in de rijkste competitie van Europa al geruime tijd overleg voeren over hoe er het best omgegaan kan worden met deze veranderende situatie. Door de uittreding uit de EU is vrij verkeer van arbeid niet meer aan de orde, waardoor clubs spelers uit andere lidstaten niet zomaar meer mogen vastleggen. De FA heeft volgens de kwaliteitskrant echter een compromis in gedachten, waar beide partijen van zouden moeten profiteren.

De bond gaat de clubs donderdag een voorstel doen om het maximaal aantal toegestane buitenlanders in een selectie terug te brengen van de huidige zeventien naar twaalf. Het plan van de FA is bedoeld om de opleiding en doorstroming van spelers van eigen bodem te stimuleren. Daartegenover staat dat de bond positief gaat oordelen over werkvergunningen voor alle buitenlanders die een contract krijgen bij een Premier League-club. Op dit moment is het nog zo dat spelers van buiten de EU onder meer deel moeten hebben genomen aan een bepaald percentage interlands die de nationale ploeg van het land waar de speler vandaan komt in de afgelopen jaren heeft afgewerkt.

Een aantal clubs zou door deze maatregel in eerste instantie in de problemen komen, aangezien de selecties van Manchester City en Tottenham Hotspur op dit moment bijvoorbeeld zeventien buitenlanders herbergen. Chelsea en Liverpool (zestien), Arsenal (vijftien) en Manchester United (veertien) zitten ook allemaal boven de nieuwe voorgestelde grens. Als de clubs besluiten om niet met het voorstel akkoord te gaan, is de FA overigens van plan om de voorwaarden die nu nog voor niet-EU-spelers worden gesteld ook te gaan hanteren bij het aantrekken van voetballers uit de lidstaten van de Europese Unie.