‘Ik vraag me af of de top-drie hem straks nog wel kan of wil betalen’

Ritsu Doan deed afgelopen weekeinde van zich spreken met een fantastische treffer in de wedstrijd tussen FC Groningen en sc Heerenveen (2-0). In een eerder stadium werd de Japanner al in verband gebracht met een transfer naar een Nederlandse of zelfs Europese topclub. Valentijn Driessen betwijfelt of PSV, Ajax of Feyenoord Doan nog wel kan betalen.

“Hij is een speler die rijp is voor een stap naar de top-drie. Maar ik vraag me af of de top-drie hem straks nog wel kan of wil betalen. Aan deze jongen gaat een waanzinnig prijskaartje hangen”, zegt Driessen voor de camera van Telegraaf TV. “Hij is waanzinnig populair in Japan. We hebben het toen bij Feyenoord gezien met Shinji Ono. Hij bracht miljoenen binnen. FC Groningen kan heel veel voor hem vragen.”

“Of Nederlandse clubs willen betalen, is nog maar afwachten. Zo'n jongen levert een hoop geld op en dat weten ze in het buitenland ook”, vervolgt de journalist. Doan heeft bij FC Groningen nog een contract tot medio 2021. “Ze hebben een pareltje in huis. Dat hebben we een tijdje niet gezien, omdat FC Groningen in een lastige fase zat. Dan kan je van een negentienjarige Japanner niet verwachten dat hij de boel op sleeptouw neemt.”

“Hij laat nu zien dat hij een geweldig talent is. Met links kan hij bijna alles, hij is verschrikkelijk balvast, heeft een geweldige actie en een goed schot”, aldus Driessen. Doan, drievoudig Japans international, verzorgde dit seizoen tot dusver drie doelpunten en één assist in dertien wedstrijden. “Hij wordt vergeleken met Keisuke Honda en Shinji Kagawa en ik denk dat hij het in zich heeft om dat niveau te bereiken.”