56-voudig Engels international zet punt achter imposante loopbaan

Joe Cole heeft een punt achter zijn loopbaan gezet, zo maakt hij via Instagram bekend. De 56-voudig Engels international speelde de afgelopen drie jaar in de Verenigde Staten, voor Tampa Bay Rowdies in de United Soccer League. “Met mijn carrière is een droom uitgekomen”, zo schrijft Cole in een brief die hij via social media deelt.

“Het beste ding aan het leven van een profvoetballer, was het terugkeren in de kleedkamer na een overwinning. Het is moeilijk om dat te vervangen en ik zal altijd de teamgenoten blijven herinneren met wie ik dat gevoel heb mogen delen. Ik ben ongelofelijk gelukkig dat ik met enkele topspelers heb mogen spelen en dat ik hen zelfs mijn vrienden mag noemen”, stelt de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller.

De 37-jarige Cole begon zijn loopbaan bij West Ham United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Chelsea nam hem in 2003 voor 9,9 miljoen euro over van the Hammers. Met the Blues won Cole onder meer drie keer de Premier League en drie keer de FA Cup. Na zeven jaar verliet hij Stamford Bridge voor een dienstverband bij Liverpool. Via Lille OSC, West Ham United, Aston Villa en Coventry City kwam Cole in 2016 in de Verenigde Staten terecht.

“Als ik naar de toekomst kijk, wil ik betrokken blijven bij het voetbal. Ik heb het gevoel dat ik veel te bieden heb als coach en heb enorm genoten van deze verantwoordelijkheden bij Tampa Rowdies. Jonge voetballers met mijn ervaring kunnen helpen, is mijn passie. Wat de toekomst ook brengt, ik hoop dat het net zo mooi is als de afgelopen twintig jaar in het profvoetbal. Ik wil iedereen die me op dat pad geholpen heeft enorm bedanken”, besluit Cole.