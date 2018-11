Iniesta: ‘Het zou me geen pijn doen om hem in het shirt van Real te zien’

Neymar verliet Barcelona anderhalf jaar geleden voor een dienstverband bij Paris Saint-Germain. In de tussentijd is de Braziliaan inmiddels al in verband gebracht met een terugkeer bij Barça, maar ook met een transfer naar Real Madrid. Andrés Iniesta zou er niet van wakker liggen als de aanvaller ooit naar de Koninklijke vertrekt.

“Het zou me geen pijn doen om hem in het shirt van Real Madrid te zien, omdat Barcelona nog steeds unieke spelers heeft. Ik zie nog steeds een sterk team, dat om alle prijzen kan spelen. Het is heel stellig om te zeggen dat Neymar nooit kan terugkeren, maar in mijn ogen is het wel heel lastig”, zegt Iniesta in gesprek met Cadena SER. De middenvelder werkte bij de Spaanse nationale ploeg samen met Julen Lopetegui, die na slechts een aantal maanden werd ontslagen bij Real Madrid.

“Julen wist naar welke club hij ging, welke eisen daarbij horen. Hij wist wat het team vorig jaar had gepresteerd, wat het ook niet gemakkelijk maakt om in te stappen. De president heeft op basis van de resultaten een besluit genomen, terwijl hij ook geduldig had kunnen doorwerken”, stelt de middenvelder, die sinds afgelopen zomer in Japan voor Vissel Kobe speelt. “Dit zijn beslissingen die op kantoor genomen worden.”