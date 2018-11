Salarisplafond Ajax ver opgeschroefd: ‘Hij verdient meer dan 3,5 miljoen euro’

Dusan Tadic verdient bij Ajax 3,5 miljoen euro per jaar, zo wist Valentijn Driessen van De Telegraaf maandagavond te vertellen bij het programma Natafelen op FOX Sports. De Servische buitenspeler kwam afgelopen zomer over 11,4 miljoen euro, een bedrag dat door middel van variabelen kan oplopen tot 13,7 miljoen euro. Tadic tekende in de Johan Cruijff ArenA een vierjarig contract.

Ajax heeft er geen geheim van gemaakt dat het salarisplafond is opgeschroefd. In het verleden betaalde de club uit Amsterdam maximaal een miljoen euro per jaar, maar dat bedrag is steeds verhoogd. Om spelers langer aan boord te houden en aan te haken in Europa, heeft de clubleiding besloten om nog hogere salarissen uit te delen. Mede daardoor slaagde Ajax er afgelopen zomer in om Tadic aan te trekken.

Het salaris van Tadic kwam aan bod bij een discussie over de toekomst van de Eredivisie en hoe deze eruit komt te zien als jonge talenten steeds vroeger naar het buitenland vertrekken. "Als die talenten weggaan, verzwakken de ploegen. Het zal niet makkelijk zijn om zulke spelers terug te halen”, zei Driessen. "Ajax heeft dan Tadic gehaald, maar daar staat een enorm bedrag tegenover. Dat wil je niet weten. Als zo'n man bijna vier miljoen verdient... Dat is wel erg veel geld voor Nederlandse begrippen. Hij verdient meer dan 3,5 miljoen euro. Ik vraag me af of spelers uit de Premier League terug willen komen naar Nederland.”