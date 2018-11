‘Kwakkelend NEC wil met ‘mentor’ sportieve crisis bezweren’

NEC is momenteel bezig om een ‘mentor’ te vinden, die naast trainer Jack de Gier moet gaan werken. De Gelderlander schrijft dat de clubleiding op die manier hoopt om de crisis in Nijmegen te bezweren. Invloedrijke investeerders zouden volgens het regionale dagblad het vertrouwen in De Gier verloren zijn.

Mede dankzij investeerders konden de Nijmegenaren afgelopen zomer veertien spelers aantrekken. De verwachting bestond dat NEC zou kunnen meedoen om de landstitel, maar dat valt voorlopig tegen. De formatie van De Gier bezet na 13 wedstrijden met 21 punten de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met een achterstand van negen punten op koploper Sparta Rotterdam. In de eerste wedstrijden van het seizoen werden een aantal pijnlijke nederlagen geleden.

Zo stapten FC Eindhoven (0-1) en TOP Oss (1-5) in Nijmegen als winnaar van het veld, terwijl NEC afgelopen vrijdag van de mat geveegd werd door Jong Ajax: 4-0. Die resultaten hebben ervoor gezorgd dat de invloedrijke investeerders zich zijn gaan roeren en een soort ‘mentor’ naast De Gier zou het vertrouwen kunnen herstellen. Binnen de club wordt hier voorlopig niet op gereageerd. De spelers hebben deze week een spreekverbod, om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het duel met Sparta van komende zondag.

Overigens neemt ook de druk op technisch directeur Remco Oversier toe, omdat de zomerse versterkingen enigszins tegenvallen. Tevens is De Gier de derde trainer onder zijn bewind, na Adrie Bogers en het desastreus verlopen dienstverband van Pepijn Lijnders. De Gier kwam afgelopen zomer over van Almere City, waar hij ruim twee jaar aan het roer had gestaan. Eerder werkte hij al in verschillende functies bij NEC, onder meer als scout, assistent en beloftentrainer.