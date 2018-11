Ibrahimovic blijft Rooney voor en is beste nieuwkomer in MLS

Zlatan Ibrahimovic is gekozen tot beste nieuwkomer in de Major League Soccer, zo heeft de Amerikaanse competitie bekendgemaakt. De Zweedse spits van LA Galaxy wordt in de Verenigde Staten gezien als de speler die sinds zijn komst de grootste impact heeft gehad in de MLS. Hij troeft ongeveer tweehonderd spelers af en blijft Wayne Rooney voor.

Ibrahimovic kwam in zijn eerste seizoen voor LA Galaxy in 27 wedstrijden tot 22 doelpunten en 10 assists. Hij is de derde speler in de geschiedenis van de MLS die vakder dan twintig keer scoort en minimaal tien assists afleverde. De 37-jarige Ibrahimovic kreeg vanuit de media, MLS-spelers en trainers met 36,36 procent het grootste deel van de stemmen. DC United-speler Rooney eindigde op de tweede plaats met 32,25 procent van de stemmen. Carlos Vela van Los Angeles Football Club eindigde op de derde plaats.

Ibrahimovic maakte in de MLS tegen Toronto FC zijn vijfhonderdste doelpunt in zijn loopbaan voor club en land. Daarmee komt hij in het rijtje met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo van actieve spelers met meer dan vijfhonderd goals. De prijs van nieuwkomer van het jaar in de MLS werd de afgelopen jaren gewonnen door Miguel Almirón (2017), Nicolás Lodeiro (2016) en Sebastian Giovinco (2015).

Doordat LA Galaxy de play-offs heeft gemist, zit het seizoen voor Ibrahimovic er al op. Zijn contract loopt nog een jaar door en in de tussentijd is hij niet van plan om zich te laten verhuren aan een club uit Europa. “Ik ben eigendom van LA Galaxy, ik ben een Galaxy-speler'', zei Ibrahimovic onlangs tegen Sky Sports. “Ik ga niet ergens op huurbasis voetballen. Dat heb ik niet nodig. Als ik bij een club hoor, blijf ik bij die club en focus ik me daar totaal op. Ik ben dus niet bezig met een terugkeer naar Europa.”