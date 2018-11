Kuyt ziet vier leiders bij Oranje: ‘In de verdediging is dat Virgil van Dijk’

Dirk Kuyt heeft veel vertrouwen in de toekomst van het Nederlands elftal. Dat schrijft de oud-voetballer dinsdag in zijn column voor De Telegraaf. Kuyt ziet bij Oranje op iedere positie een nieuwe leider en is daarnaast blij met de nieuwe gezichten, die zich om de leiders heen gaan vormen. “Het doet me denken aan het Nederlands elftal dat begon onder Marco van Basten na het EK 2004 in Portugal”, schrijft de oud-international.

De selectie van het Nederlands elftal is maandag bij elkaar gekomen in Zeist ter voorbereiding op de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk (16 november) en Duitsland (19 november). Kuyt kijkt met vertrouwen uit naar de komende duels. Hij merkt dat het geloof in Ornje terug is en volgens hem is dat voor een groot deel te danken aan bondscoach Ronald Koeman. “Wat me opvalt, is dat er nu al vastigheid te zien is. De selectie is een vaste groep aan het worden en in die groep zie ik in elke linie een leider. In het doel heeft Koeman een duidelijke keuze gemaakt voor Jasper Cillessen als eerste keeper en die straalt dat vertrouwen ook uit. De aanvoerder en leider in de verdediging is Virgil van Dijk. Voor hem staat Gini Wijnaldum en in de spits is Memphis Depay een kopstuk.”

“Om die jongens heen zijn nieuwe, frisse gezichten geplaatst die om de leiders heen de toekomst van Oranje vormen. Kijk naar Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn”, vervolgt Kuyt, die zijn gedachten terug laat gaan naar 2004, na het EK in Portugal. “Toen hadden we bij Oranje ook te maken met een elftal dat weer moest worden opgebouwd. Er bleven wat spelers over die door hun status de leiders werden. Edwin van der Sar, Giovanni van Bronckhorst, Phillip Cocu en Ruud van Nistelrooij. Om hen heen werden toen ook nieuwe jongens gezet. Het was een ploeg die later heel succesvol zou worden.”

In 2004 speelden grote Nederlandse talenten nog in de Eredivisie, weet Kuyt. “Ik speelde in die fase nog bij Feyenoord, Van der Vaart en Sneijder zaten nog bij Ajax, Van Bommel bij PSV en Robben was net naar Chelsea gegaan en zo waren er meer spelers die nog niet in de absolute top voetbalden maar er wel snel naar toe groeiden. Je voelt nu ook dat een aantal grote talenten straks ook de stap van de Eredivisie naar de top in Europa gaat maken en daar zal het Nederlands elftal van profiteren.”