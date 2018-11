Frenkie de Jong: ‘Ik denk dat hij uiteindelijk voor 68 miljoen euro weggaat’

Frenkie de Jong verwacht dat Ajax een enorme transfersom gaat overhouden aan een eventueel vertrek van aanvoerder Matthijs de Ligt. De negentienjarige mandekker is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest gewilde spelers in Europa en wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. De Jong denkt dat Ajax 68 miljoen euro gaat verdienen aan De Ligt.

In gesprek met Voetbal International vertelt De Jong dat hij denkt dat niet hij, maar De Ligt de meest waardevolle speler in de selectie van Ajax is. Hij denkt dat de Amsterdammers een recordbedrag gaan verdienen als De Ligt wordt verkocht. “Ik denk dat hij uiteindelijk voor 68 miljoen euro weggaat”, aldus de drievoudig Oranje-international over zijn ploeggenoot.

Net als De Ligt wordt ook De Jong nadrukkelijk gelinkt aan Barcelona. De Ajacied verklapt dat hij regelmatig beelden opzoekt van Lionel Messi. “Omdat ik dat een mooie speler vind. Ik vind het leuk om te kijken. Het is niet om hem te evenaren, dat kan niet. Als ik naar een speler kijk om echt te leren, dan zoek ik ook vaak Xavi of Andrés Iniesta op. Messi natuurlijk ook, maar die is anders”, aldus de Jong. "Ik keek vroeger alle wedstrijden van Barcelona, toen zij met z'n drieën speelden.”

De Jong maakte in 2016 de overstap van Willem II naar Ajax en speelde zich vorig seizoen vast in de basis. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot de zomer van 2022. De Ligt heeft een contract tot medio 2021. De Telegraaf maakte onlangs bekend dat de aanvoerder van Ajax een verbeterd contract krijgt voorgeschoteld.