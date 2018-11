Ajax gaat Bayern München achterna en opent kantoor in New York

Ajax opent dinsdag een kantoor op Broadway in New York, het hart van Manhattan. De Amsterdammers waren op commercieel gebied al werkzaam in Europa, Afrika, Azië en Australië, en daar kan vanaf vandaag ook Noord-Amerika aan worden toegevoegd. Met een nieuw kantoor wil Ajax ook in de Verenigde Staten een grotere naamsbekendheid opbouwen en meer inkomsten genereren.

“Om structureel te kunnen meedoen met de Europese (sub)top, moeten we voor nieuwe inkomstenbronnen zorgen. Daarvoor moeten we innovatief zijn en internationaal denken. Deze stap richting New York is daar een voorbeeld van”, laat commercieel directeur Menno Geelen weten in gesprek met De Telegraaf. Geelen is sinds 2010 werkzaam als directeur bij Ajax en aanstaande vrijdag wordt hij tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd tot statutair directeur. Onder hem groeiden de commerciële inkomsten de afgelopen jaren van 69 miljoen euro naar 91 miljoen euro. De verwachting is dat dit jaar de honderd miljoen euro wordt gehaald.

In Nederland zit Ajax op het gebied van commerciële inkomsten bijna aan zijn plafond en daarom is een internationale strategie ontwikkeld. Ajax heeft al samenwerkingsverbanden met Guangzhou R&F Football Club in China, Sagan Tosu in Japan, Sydney FC in Australië. Daarnaast is het voor 51 procent eigenaar van Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. Ajax verdient jaarlijks miljoenen op de Chinese markt en met de Verenigde Staten wordt nu een nieuwe markt aangeboord. Met een kantoor in Manhattan hoopt Ajax de naam van de club nog verder onder de aandacht te brengen. Diverse sponsoren van Ajax zijn gevestigd in New York en er worden gesprekken gevoerd met potentiële Amerikaanse partners.

Ajax wil graag intensiever samenwerken met de clubs uit de Major League Soccer, de competitie waarvan het hoofdkantoor eveneens in New York gevestigd is. De clubs uit de MLS hebben geen jeugdopleidingen zoals in Nederland. Ajax merkt dat er steeds meer vraag is naar kennis over opleiden en staat ervoor open om een jeugdopleiding van een Amerikaanse club te sturen. Ajax is niet de eerste Europese club met een kantoor in New York. Het Duitse Bayern München opende vijf jaar geleden al een kantoor in de Big Apple.

Dat Ajax groeiende is in de Verenigde Staten, bleek eerder dit jaar met een uitnodiging voor de Florida Cup. De selectie van trainer Erik ten Hag reist begin januari af naar de Verenigde Staten voor deelname aan het toernooi. Van 5 tot 13 januari belegt Ajax een trainingskamp en speelt het in Orlando tegen Flamengo (10 januari) en São Paulo (12 januari).