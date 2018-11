Kamp Dembélé slaat hard terug: ‘Het maakt me allemaal aan het lachen’

Ousmane Dembélé houdt de gemoederen momenteel flink bezig in Spanje. De Franse aanvaller ontbrak vorige week zonder afmelding op de training van Barcelona, waarna hij door trainer Ernesto Valverde buiten de wedstrijdselectie werd gelaten voor het competitieduel met Real Betis. Dembélé arriveerde voor die wedstrijd vervolgens te laat bij het stadion, zo meldde onder meer Sport. Moussa Sissoko rekent maandagavond af met alle kritiek op de buitenspeler.

"Het maakt me allemaal aan het lachen", zo begint de zaakwaarnemer van de 21-jarige Fransman in gesprek met RMC Sport. "Het begon allemaal met het feit dat hij te laat zou zijn geweest voor een meeting voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. Het heeft me verrast dat gerenommeerde kranten die informatie hebben gedeeld, want de waarheid is dat Ousmane niet te laat was. Zijn coach had al bevestigd dat hij niet zou spelen. Het was niet omdat hij te laat zou zijn geweest."

"Het is waar dat Ousmane ziek was voor de wedstrijd tegen Real Betis. Hij had de hele nacht niet geslapen en was erg moe", vervolgt Sissoko. "Hij heeft de ochtendtraining gemist. De club neemt het ons kwalijk dat we de club niet eerder hebben ingelicht, zodat een dokter onderzoek had kunnen doen. Hij heeft te laat iets van zich laten horen, maar hij was wel ziek. De club heeft bevestigd dat hij een maaggriepje had. Daarom miste hij de training ook. Het verbaast me dat we controverse creëerden omdat hij ziek is."

De belangenbehartiger heeft het gevoel dat Dembélé nadrukkelijk gezocht wordt door de media. "Er was ook controverse na de wedstrijd tegen Rayo Vallecano, toen Ousmane de gelijkmaker scoorde en het doelpunt niet vierde. De ploeg pakte de bal snel uit het net; het is bij Barcelona niet gewoonlijk om doelpunten te vieren bij een achterstand", stelt Sissoko. Hij is blij dat Dembélé door bondscoach Didier Deschamps gewoon is opgenomen in de selectie van Frankrijk voor de aankomende interlandperiode, waarin duels met Nederland (Nations League) en Uruguay (vriendschappelijk) wachten: "Deschamps is veeleisend, dus als Ousmane bij de selectie zit, is dat omdat hij het verdient. Daarnaast heb ik gesproken met Éric Abidal (technisch directeur van Barcelona, red.). Hij is erg blij met Ousmane en heeft me verteld dat hij goed traint. Hij twijfelt absoluut niet aan hem."