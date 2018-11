Mourinho afgemaakt: ‘Hij gedroeg zich als een baby, wanneer stopt het?’

Manchester United kreeg zondag in de Premier League een flinke tik van stadsgenoot Manchester City. De formatie van manager José Mourinho verloor met 3-1 in het Etihad Stadium, waardoor de achterstand op de stadsgenoot op de ranglijst na twaalf speelrondes is opgelopen tot liefst twaalf punten. Oud-international Chris Sutton heeft zich geërgerd aan het gedrag van Mourinho na afloop van de wedstrijd.

The Special One meende dat zijn elftal een minder gunstige voorbereiding had op de startderby, daar United midweeks in de Champions League uit bij Juventus speelde, terwijl City op eigen veld tegenover Shakhtar Donetsk stond. "Iedereen moet het met mij eens zijn. Het is anders als je negentig minuten speelt tegen een van de beste ploegen van de wereld en thuis met 6-0 Shakhtar Donetsk verslaan en relaxed zijn", zo liet hij optekenen door diverse Engelse media.

Die woorden zijn bij Sutton in het verkeerde keelgat geschoten. "United is overklast. Het was de club van Manchester tegen de reserves van Manchester. Het gat tussen United en City is enorm en dat gaat niet veranderen, zolang Mourinho manager van United is", vertelt de voormalig aanvaller van onder meer Blackburn Rovers en Celtic bij de BBC. "Het meest stuitend waren de uitlatingen van Mourinho na de wedstrijd. Hij gedroeg zich als een baby, wanneer stopt het?"

"Mourinho heeft de mond vol van het geld van andere clubs, maar is de vorm van United te rechtvaardigen?", vraagt de Engelsman zich hardop op. "Hij klaagt over het geld dat City heeft uitgegeven, maar voorlopig moet hij met United eerst Watford en Bournemouth eens zien te achterhalen. En hoeveel van zijn aankopen zijn een succes gebleken? Heeft hij het geld goed uitgeven? Ik vind van niet. Waarom zou het bestuur hem in januari het transferbudget van de club dan toevertrouwen?"