‘We hebben wel degelijk overwogen om Klaassen op te roepen’

Davy Klaassen is weer in beeld bij het Nederlands elftal, zo bevestigde bondscoach Ronald Koeman maandag op de persconferentie. De aanvallende middenvelder kwam vorig seizoen bij Everton amper aan spelen toe en heeft zijn loopbaan bij Werder Bremen weer nieuw leven ingeblazen. In onderstaande video legt Koeman uit waarom Klaassen nog geen uitnodiging heeft gekregen voor Oranje.