Dani Alves: ‘Onder Guardiola was hij de beste ter wereld geweest’

Dani Alves is ervan overtuigd dat Neymar de Ballon d’Or gewonnen zou hebben als de aanvaller getraind zou worden door Pep Guardiola. De Paris Saint-Germain-aanvaller maakte in de zomer van 2013 de overstap van Santos naar Barcelona, maar toen was Guardiola al vertrokken uit het Camp Nou na vier succesvolle seizoenen. De Spaanse trainer nam een jaar rust, waarna hij aan de slag ging bij Bayern München en vervolgens de overstap naar Manchester City maakte.

Neymar eindigde tweemaal in de top drie bij de Ballon d’Or-verkiezing (2015 en 2017), maar wacht nog op zijn eerste uitverkiezing als beste voetballer ter wereld. Met Guardiola als trainer had Neymar de prijs al in ontvangst mogen nemen, zo denkt Dani Alves. “Met Guaradiola als trainer waren Barcelona en Neymar zonder twijfel nog beter geweest”, zegt de Braziliaanse rechtsback in gesprek met Goal. “Het had een perfecte match geweest, net zoals Barça en ik. Als Neymar getraind zou zijn door Guardiola, hij nog grotere dingen had bereikt. Dan was hij nu al de beste ter wereld geweest, daar twijfel ik absoluut niet over.”

In tegenstelling tot Neymar, maakte Dani Alves wel deel uit van het Barcelona dat tussen 2008 en 2012 de voetbalwereld domineerde. Direct na zijn overstap van Sevilla naar het Camp Nou wist de international dat er een mooie tijd aan zat te komen. “Dat was een gevoel dat we eigenlijk allemaal hadden toen we aan elkaar werden voorgesteld. We voelden dat we op het punt stonden om iets speciaals mee te gaan maken. Guardiola nam de leiding en alles viel op zijn plek. Na onze eerste bespreking dachten alle spelers hetzelfde, namelijk dat er iets ongelofelijks ging gebeuren.”

Dani Alves groeide uit tot een vaste waarde en belangrijke kracht in de ploeg van Guardiola. De Braziliaan won vele prijzen met de Spaanse grootmacht, maar blijft bescheiden over zijn rol. “Het is moeilijk om na te gaan, maar ik denk niet dat het een groot verschil had gemaakt als ik geen onderdeel van het team was geweest. Misschien had het wel uitgemaakt als je naar het complete plaatje kijkt. Maar al met al, kijkend naar het team, denk ik niet dat het had uitgemaakt. Als speler heb je misschien wel een verschil gemaakt, maar wij beschikten over ontzettend veel grote namen.”