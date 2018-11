Guardiola werkt zich in de nesten met uitlatingen over arbiter

Josep Guardiola is door de Engelse voetbalbond op het matje geroepen. De manager van Manchester City moet zich bij de FA verantwoorden voor de uitlatingen die hij vorige week deed aan het adres van scheidsrechter Anthony Taylor in aanloop naar de stadsderby tegen Manchester United.

Guardiola zette Taylor voor de topper in het Etihad Stadium op scherp in de Engelse media: "Hij zal proberen er het beste van te maken. Het belangrijkste is dat hij zijn volledige focus houdt op de wedstrijd. Ik hoop dat hij voor beide ploegen de goede beslissingen zal maken. Heel Engeland en Europa kijken naar deze wedstrijden", zo liet de oefenmeester optekenen.

Die uitlatingen zijn bij de FA in het verkeerde keelgat geschoten. Guardiola zal voor donderdagavond met een verklaring moeten komen. De Spaanse coach beleefde overigens een uitstekend weekeinde met zijn ploeg: door doelpunten van David Silva, Sergio Agüero en Ilkay Gündogan trok Manchester City de stadsderby op eigen veld met 3-1 naar zich toe.