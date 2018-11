Trofeo Pichichi uitgereikt: ‘Niemand heeft LaLiga meer gebracht dan hij’

Lionel Messi kroonde zich vorig seizoen met 34 doelpunten in 36 wedstrijden tot topscorer van LaLiga en ontving daarvoor maandagmiddag de Trofeo Pichichi. Competitievoorzitter Javier Tebas was bij de plechtigheid aanwezig en kwam superlatieven tekort voor de Argentijnse sterspeler van Barcelona.

Tebas zou graag zien dat een bepaalde prijs in Spanje in de toekomst naar Messi wordt vernoemd, net zoals de Trofeo Pichichi bijvoorbeeld is vernoemd naar oud-spits Rafael Moreno Aranzadi, alias Pichichi. "Het hangt natuurlijk van Leo Messi zelf af, maar van mij mag een LaLiga-prijs worden vernoemd naar hem. Niemand heeft LaLiga meer gebracht dan hij", wordt de beleidsbepaler geciteerd door Marca.

Messi maakte op 16 oktober 2004 in de uitwedstrijd tegen Espanyol zijn officiële debuut voor Barcelona. Sindsdien speelde hij 650 wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht, waarin hij in totaal goed was voor 566 doelpunten en 219 assists. In de Spaanse competitie liet hij in 428 duels 392 doelpunten en 154 assists aantekenen. "Als hij zijn carrière in Spanje afsluit, of het overgrote deel ervan, dan heeft niemand meer bijgedragen aan LaLiga dan hij."

Messi concurreerde in Spanje jarenlang met Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde noteerde tussen 2009 en medio 2018 450 doelpunten en 131 assists in 438 wedstrijden voor Real Madrid. De inmiddels voor Juventus actieve Portugees was in 292 LaLiga-duels goed voor 311 treffers en 95 assists. "Het feit dat Cristiano Ronaldo naar de Serie A is verkast, houdt in dat Messi zelfs nog belangrijker is", aldus Tebas.