Ten Hag: ‘Ik heb heuglijk nieuws, morgen komt hij naar De Toekomst’

Joël Veltman is op de weg terug. De 26-jarige rechterverdediger van Ajax liep aan het einde van vorig seizoen een zware knieblessure op in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo en kwam sindsdien niet meer in actie. Ofschoon Veltman voorlopig nog niet fit is, verloopt zijn revalidatie voorspoedig, zo laat trainer Erik ten Hag maandag weten.

Nadat de back in april onder het mes ging, werkte hij in Zeist aan zijn revalidatie. Inmiddels is er licht aan het einde van de tunnel voor hem. "Ik heb heuglijk nieuws, morgen (dinsdag, red.) komt Joël Veltman ook naar De Toekomst. Die gaat zijn eerste stappen weer maken in de teamtraining, dus dat is prachtig”, vertelt Ten Hag aan Ajax TV.

Nadat Veltman op 19 april tegen VVV de voorste kruisband van zijn rechterknie afscheurde, meldde Ajax dat de verdediger een revalidatieperiode van zes tot negen maanden wachtte. Ten Hag laat niet weten wanneer de negentienvoudig international van het Nederlands elftal weer minuten kan gaan maken voor de huidige nummer twee van de Eredivisie.