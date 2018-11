FA klaagt Daniel Sturridge aan voor overtreden van gokreglementen

Daniel Sturridge is door de Engelse voetbalbond (FA) aangeklaagd vanwege het schenden van de gokreglementen voor Engelse profvoetballers, zo heeft de bond maandagavond bekendgemaakt. De 29-jarige aanvaller van Liverpool zou in januari geld ingezet hebben op een wedstrijd. Daarnaast zou hij informatie hebben doorgespeeld die op dat moment nog niet bekend was bij het grote publiek.

Sturridge zou zelf geld hebben ingezet op een wedstrijd, of dat door iemand anders laten doen. Met de informatie die hij zou door hebben gespeeld, heeft iemand voordeel kunnen halen bij het afsluiten van een weddenschap. Beide acties zijn verboden en strafbaar. De FA heeft niet naar buiten gebracht om welke wedstrijd en informatie het gaat. De Engels international heeft tot dinsdag 20 november 18.00 uur om met een reactie te komen op de beschuldigingen.

Sturridge maakte in januari van dit jaar op huurbasis de overstap van Liverpool naar West Bromwich Albion, waar hij het seizoen 2017/18 afmaakte. Door blessureleed stond hij het vorige seizoen grotendeels aan de kant. Hij kwam niet verder dan twintig optredens in alle competities. Inmiddels is Sturridge volledig fit. Desondanks kwam hij in de Premier League onder manager Jürgen Klopp tot dusver niet verder dan zeven wedstrijden, waarvan een als basisspeler.

De FA heeft duidelijke richtlijnen voor spelers, trainers en officials wat betreft gokken op wedstrijden. Echter, het is vooralsnog onduidelijk welke straf Sturridge boven het hoofd hangt. In april 2017 kreeg Joey Barton een schorsing van 18 maanden vanwege het afsluiten van in totaal 1260 weddenschappen tussen 2006 en 2016. Na hoger beroep werd zijn schorsing teruggebracht naar vijf maanden. Zijn boete van 35.000 euro bleef wel staan.