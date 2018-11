Kenneth Perez adviseert: 'Dat zijn mooie clubs waar je veel getest wordt’

PSV en Ajax staan momenteel op eenzame hoogte in de Eredivisie. De club uit Eindhoven is na twaalf speelrondes nog foutloos in de competitie, terwijl ook achtervolger Ajax met slechts vijf verliespunten prima cijfers kan overleggen. Kenneth Perez zou het niet gek vinden als de denivellering in de Eredivisie eraan bijdraagt dat jonge spelers eerder voor een stap naar het buitenland kiezen.

"Misschien moet je maar sneller naar het buitenland om meer getest te worden", stelt de oud-middenvelder annex analist bij FOX Sports. Perez adviseert Nederlandse talenten om niet direct naar 'de allergrootste clubs' te verkassen. "Want daar ga je niet spelen. Ik denk dan aan een Eintracht Frankfurt of Borussia Mönchengladbach. Dat zijn ook mooie clubs waar je veel getest wordt."

"Je zal daar veel wedstrijden spelen onder grotere weerstand", vervolgt de Deen, die de Bundesliga beschouwt als een uitstekende leerschool. "Het is een fysiek sterke competitie. Voor veel spelers is dat een stap vooruit. Ik kan me voorstellen dat een jonge speler die het een jaar goed gedaan heeft in de Eredivisie nu een andere keuze maakt dan vijf jaar geleden. Hij zal nu eerder denken aan een stap naar het buitenland."

Na de 1-7 zege die Ajax afgelopen weekeinde boekte op Excelsior gaf Matthijs de Ligt toe dat hij lang niet altijd uitgedaagd wordt in de Eredivisie. "Om eerlijk te zijn: je speelt niet op honderd procent", zei de negentienjarige verdediger van Ajax na het duel in Rotterdam tegen FOX Sports. "Het verschil is wel heel groot. Maar we hebben de hele tijd gezeurd dat we het in Europa niet lieten zien. Nu doen we dat wel en dan horen we weer dat het kwaliteitsverschil te groot is."