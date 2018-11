Koeman ontkent straf aan international: ‘Op zijn positie loopt een aanvaller’

Bondscoach Ronald Koeman ontkent dat Ruud Vormer niet is opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal omdat hij zich voor de vorige interlandperiode had afgemeld. De middenvelder van Club Brugge weigerde vorige maand een uitnodiging van Koeman voor de wedstrijden tegen Duitsland en België omdat hij rust nodig had. De afwezigheid van Vormer voor de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland heeft een andere reden, zo legde Koeman maandag uit.

Vormer meldde zich de vorige interlandperiode af bij Oranje, terwijl hij wel zijn wedstrijden voor Club Brugge bleef spelen. "Natuurlijk is het vreemd dat je alles speelt en nú je rust te wil pakken. Ik heb tegen hem gezegd: misschien moet je soms ook een pas op de plaats maken bij je club. Maar als een speler aangeeft dat hij niet honderd procent is, selecteer ik hem niet. We zullen zien of ik hem volgende keer weer selecteer”, zei Koeman vorige maand.

Volgens Koeman is Vormer niet gestraft omdat hij er de vorige keer voor koos om een uitnodiging af te slaan. “Ik heb hem niet geselecteerd omdat we anders zijn gaan spelen. Op de positie waar hij afgelopen zomer tegen Slowakije en Italië speelde, loopt nu een aanvaller. Dat is primair de reden”, aldus de bondscoach maandag op een persconferentie, geciteerd door De Telegraaf.

De keuzeheer ging ook in op het feit dat Kenny Tete opnieuw bij Oranje zit, terwijl hij bij Olympique Lyon in de Ligue 1 pas tweemaal in actie kwam dit seizoen. “Ik ben blij dat hij na zijn blessure weer heeft gevoetbald. Het is voor mij geen groot probleem dat hij bij Lyon niet altijd speelt”, aldus Koeman. “Bij mij heeft hij het goed gedaan. Hij is misschien wel mijn meest complete rechtsback.”