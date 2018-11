Droom Van Seumeren spatte uiteen: ‘Het is niet gelukt, zo eerlijk moet je zijn’

Frans van Seumeren besloot eerder dit seizoen om Jean-Paul de Jong te ontslaan als trainer van FC Utrecht. De clubeigenaar baalt er nog altijd van dat hij destijds het besluit heeft moeten nemen. De Jong is een clubicoon en tevens goede vriend van Van Seumeren. “Een verschrikkelijke beslissing”, noemt Van Seumeren het ontslag van De Jong een aantal maanden later.

Aan de hand van trainer Dick Advocaat heeft FC Utrecht de weg naar boven gevonden. De wisseling van de wacht was nodig, want onder De Jong waren de prestaties niet naar behoren. Van Seumeren denkt dat hij De Jong te snel heeft aangesteld als hoofdtrainer. “Als ik iemand een leuke vent vind, dan ben ik al snel geneigd om die aan te nemen. Zo werk ik: ik ga op de persoonlijkheid af. In het geval Jean-Paul dacht ik: hij is er klaar voor. Hij had het hele traject doorlopen: jeugdtrainer geweest, op eigen benen gestaan bij FC Eindhoven, assistent van Ten Hag en ja, toen vertrok Erik naar Ajax”, legt hij uit in gesprek met de Volkskrant. “Het was mijn droom om Jean-Paul trainer van FC Utrecht te maken. Het is niet gelukt, zo eerlijk moet je zijn. Niemand neemt alleen maar goede beslissingen in zijn leven. Ik ook niet.”

Van Seumeren investeerde de afgelopen jaren vele miljoenen in FC Utrecht om de club gezond te maken en mee te laten doen in de subtop van de Eredivisie. Hij merkt grote verschillen in de voetballerij en zakenwereld. Dat supporters, sponsoren en media meepraten in het voetbal, geeft volgens Van Seumeren een ‘heel andere dynamiek’. “En dan is er nog zoiets als de geluksfactor waar je geen vat op hebt. Uit bij Zenit Sint-Petersburg, in de laatste voorronde van de Europa League, wordt ons in de verlenging een glaszuivere goal ontnomen. Staat die scheidsrechter niet te slapen, dan gaan we door en pakken we zo zes, zeven miljoen mee. Nu sta je met lege handen. Hoe kun je daar nu beleid op maken?”