Ontevreden AS Roma wendt zich wellicht tot Real Madrid

Manuel Lazzari heeft de clubs voor het uitkiezen. De verdediger van SPAL, die twintig miljoen euro moet kosten, is in beeld bij Napoli, AS Roma, Atalanta, Fiorentina, Lazio en Torino. (La Gazzetta dello Sport)

Bartlomiej Dragowski heeft genoeg van zijn reserverol bij Fiorentina. De jonge doelman denkt na over een vertrek bij La Viola en wordt in januari mogelijk verhuurd. (La Nazione)