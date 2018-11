Koeman kritisch: ‘Ik vind hem bij Oranje niet zo goed als bij zijn club’

Het Nederlands elftal speelt vrijdag en volgende week maandag in het kader van de Nations League interlands tegen Frankrijk en Duitsland en dus is bondscoach Ronald Koeman de afgelopen weken druk bezig geweest met de voorbereiding op die wedstrijden. De oefenmeester zag afgelopen weekend op tv nog een flink aantal internationals aan het werk, al was hij niet zo te spreken over de duels die hij Ajax en Feyenoord zag spelen bij respectievelijk Excelsior en Heracles.

“Ik vind kunstgras helemaal niks. Die mening heb ik altijd al gehad. Ik zat gistermiddag op mijn bank en was verplicht twee wedstrijden te bekijken op kunstgras in Nederland, terwijl ik op andere beelden een mooie groene grasmat zag. Dat is echt voetbal. Ik ben anti kunstgras”, tekende Voetbal International op uit de mond van de bondscoach.

Naast de wedstrijden in de Eredivisie zag hij onder meer hoe Kenny Tete en Quincy Promes dit weekend minuten maakten namens Olympique Lyon en Sevilla: “Ik was blij dat Tete weer twee wedstrijden heeft gespeeld. Bij Oranje heeft hij goed gespeeld en dat vind ik belangrijk. Ik vind Tete de meest complete rechtsback van mijn hele lijstje”, legde hij aan het Algemeen Dagblad zijn keuze uit.

Voor Promes had Koeman echter wel een kanttekening: “Ik vind Promes niet zo goed in Oranje als bij zijn club. Hoe dat kan, is moeilijk te zeggen. Ik vond zijn invalbeurt tegen België beter dan daarvoor. Voor hem is het belangrijk dat hij nog meer gaat spelen bij Sevilla. We zijn ook gaan kijken naar Davy Klaassen bij Werder. We kijken weer naar hem en dat hebben we een tijd niet gedaan.”