Koeman: ‘Matthijs is daar als een van de weinigen goed in’

Het Nederlands elftal neemt het in de komende tijd op tegen Frankrijk en Duitsland in de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman staat momenteel, met een duel minder, vier punten achter op Frankrijk. De trainer heeft in de selectie een plekje ingeruimd voor Javairo Dilrosun. De aanvaller van Hertha BSC staat er positief op bij Koeman.

“We kregen een afmelding van Arnaut Danjuma Groeneveld dus we moesten op die positie iemand anders oproepen", legt Koeman maandagmiddag op een persconferentie de keuze voor Dilrosun uit. “De berichten vanuit Jong Oranje waren positief en ik heb hem zelf ook aan het werk gezien. Op basis daarvan hebben we hem geselecteerd.”

Matthijs de Ligt zei na afloop van het met 1-7 gewonnen competitieduel van Ajax met Excelsior dat hij soms te weinig prikkels voelde bij een wedstrijd in de Eredivisie. “Ik kan me dat wel voorstellen, dat als jij Champions League speelt en daarna op Woudestein op kunstgras. Dan moet heel veel uit jezelf komen”, reageert Koeman op de woorden van de verdediger van Ajax.

De intensiteit is anders, weet ook Koeman. “De tegenstand is in kwaliteit totaal anders, minder. Ik denk dat De Ligt een van weinigen is die daar heel goed in is en te allen tijde zich voorbereidt alsof het een finale is. Maar op een gegeven moment is zo'n speler toe aan een ander niveau. Helaas is dat steeds op jeugdigere leeftijd." Dat er nu wordt gesproken over een hegemonie van PSV en Ajax, kan de bondscoach enigszins begrijpen.

De spelers van de twee topclubs ontwikkelen zich meer, aangezien men Champions League-voetbal speelt, aldus Koeman. “Daar ontwikkelen zij zichzelf individueel en als team dusdanig, dat het voor de andere ploegen (in de Eredivisie, red.) helaas tegenhouden is. Ik denk niet dat andere clubs zwakker zijn dan vorig jaar, ik denk met name dat Ajax en PSV versterkt zijn en beter zijn."