Messi: ‘Ik was eerst wel bang, maar het voelde steeds beter’

Lionel Messi stond zondag weer op het veld bij Barcelona, maar de aanvaller kon niet voorkomen dat de Catalaanse grootmacht in eigen huis verloor van Real Betis (3-4). De Argentijn kampte enkele weken met een gebroken arm, maar herstelde snel. Messi erkent dat hij bij zijn revalidatie in eerste instantie bang was voor contact.

“Ik was eerst wel bang voor contact (met tegenstanders, red.). Of dat ik geraakt werd door de bal. Maar na verloop van tijd voelde het steeds beter. Ik keek er vooral naar uit om weer op het veld te staan”, zegt de 31-jarige dribbelaar, die zondag twee keer het net vond tegen Real Betis, maandag bij een prijsuitreiking van LaLiga.

Messi keek tijdens zijn herstelperiode veel wedstrijden met zijn zoon. “Ik geniet van samen kijken van wedstrijden. Ik was verrast, want hij begrijpt al zoveel facetten van het spelletje. Het was de eerste keer dat ik zoiets kon delen met hem”, aldus de aanvaller, die in totaal ongeveer drie weken moest revalideren van zijn armbreuk.

Door de thuisnederlaag verzuimde Barcelona afstand te nemen van de concurrenten in LaLiga. De Catalaanse topclub staat na 12 wedstrijden op 24 punten, een punt meer dan naaste belagers Sevilla, Atlético Madrid en Alavés. In de Champions League gaat Barcelona aan kop in Groep B, met drie, zes en negen punten voorsprong op respectievelijk Internazionale, Tottenham Hotspur en PSV.