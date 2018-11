‘Cristiano Ronaldo fluisterde dat ik snel moest gaan, maar dat wist ik al’

Juventus wist zondagavond met 0-2 af te rekenen met AC Milan. De thuisploeg had via een penalty de kans om vlak voor het rustsignaal op gelijke hoogte te komen met la Vecchia Signora, maar Wojciech Szczesny pareerde de poging van Gonzalo Higuaín. De doelman wist ongeveer waar de Argentijse aanvaller ging schieten.

De Pools international vertelt in gesprek met Sky Italia dat hij zich had voorbereid op een strafschop van Higuaín. “We kennen elkaar goed. Ik weet dat Higuaín zijn penalty's graag hard en laag schiet. Ik had het geluk dat het goed afliep. Cristiano Ronaldo fluisterde dat ik snel moest gaan, want Pipita schiet strafschoppen vaak krachtig in. Maar dat wist ik al.”

Szczesny zag dat zijn ploeg via een treffer van Mario Mandzukic snel op voorsprong kwam in Milaan. “We scoorden snel, vertraagden vervolgens het tempo en controleerden de wedstrijd. Dat is wat wij wilden doen”, aldus de sluitpost, die sinds het vertrek van Gianluigi Buffon de onbetwiste nummer één onder de lat bij Juventus is.

“Het is belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de verdedigers en dat je een constant niveau kan aantikken. Het is niet makkelijk om Buffon te vervangen, maar met deze verdediging voor me is goals incasseren zeldzaam. Op een bepaalde manier maakt dat het zelfs moeilijker, aangezien ik niet vaak in actie kom en wel geconcentreerd moet blijven.”