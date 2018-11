‘Ik kan Mourinho niet bekritiseren, aangezien ik daar zelf trainer wil worden’

José Mourinho staat nog tot medio 2020 onder contract bij Manchester United, maar een eventuele opvolger van de Portugees heeft zich alvast aangediend. Nemanja Vidic, zelf oud-speler van the Red Devils, hoopt in de toekomst ooit als trainer terug te kunnen keren op Old Trafford en is daarom nu voorzichtig met wat hij zegt over het huidige United.

“Om eerlijk te zijn zou ik daar ooit graag zelf de manager zijn. Ik denk graag dat ik dingen weet. Om dan José Mourinho te bekritiseren, als iemand die daar in de toekomst mogelijk trainer wordt, vind ik niet eerlijk”, vertelde de Serviër bij beIN Sports. De trainer van Manchester United heeft de afgelopen maanden flink wat kritiek gekregen en is na de 3-1 nederlaag tegen stadsgenoot Manchester City opnieuw onderwerp van gesprek.

Vidic vindt echter dat de club gekregen heeft wat het kon verwachten: “Het is niet het Manchester United dat we gewend zijn. Het is Mourinho’s United en nu hij naar Manchester is gekomen, moet je accepteren dat hij een trainer is die dit soort voetbal speelt. Het is hetzelfde voetbal als hij speelde met Internazionale en bij Chelsea, min of meer. Bij Real Madrid was het wellicht wat meer open. Uiteindelijk hebben we het wel over het voetbal van Mourinho.”

Vidic stond tussen 2006 en 2014 onder contract bij Manchester United en kwam tot ruim tweehonderd wedstrijden voor de club, waarmee onder meer vijf landstitels en een Champions League won. De inmiddels 37-jarige oud-verdediger zette twee jaar geleden een punt achter zijn loopbaan en is op dit moment bezig met het behalen van zijn trainersdiploma’s. In die hoedanigheid dook hij in februari al even op bij Ajax om rond te kijken op De Toekomst en bij te praten met voormalige ploeggenoot Edwin van der Sar.