Van Dijk: ‘Hij zit niet eens op de bank en dat zegt wel iets’

Liverpool won zondagmiddag met 2-0 van Fulham door treffers van Mohamed Salah en Xherdan Shaqiri. Laatstgenoemde aanvaller streek afgelopen zomer neer bij the Reds en maakt een goede indruk op Virgil van Dijk. De verdediger van de Engelse topclub vindt Shaqiri de laatste tijd goed presteren.

“Hij speelt erg goed. Hij werkt hard, net als de rest, en als hij de kans krijgt, doet hij het goed”, wordt de Oranje-international geciteerd door Goal. “Hij heeft gescoord, maar hij was de afgelopen wedstrijden al belangrijk. En dat is goed voor ons allemaal.” Van Dijk is niet van mening dat Shaqiri de enige is die goed van pas komt bij het bestrijden van defensieve ploegen.

“Anderen hebben ook de kwaliteiten daarvoor”, vervolgt de Nederlander. “Maar Shaqiri is een vent met specifieke kwaliteiten en met zijn linkervoet is hij altijd gevaarlijk. Hij doet het goed en we zijn blij dat hij bij ons is”, aldus Van Dijk, die een vaste kracht is centraal in de verdediging bij Liverpool. De stopper heeft met onder anderen Joe Gomez, Jöel Matip en Dejan Lovren goede concurrenten.

“Ik geniet nu gewoon van het spelen bij Liverpool. Het maakt mij niet uit wie naast mij staat. We hebben geweldige centrale verdedigers. Jöel zit niet eens op de bank en dat zegt wel iets over onze selectie. Ik en Joe kunnen het goed met elkaar vinden buiten het veld en dat helpt ons ook binnen de lijnen”, besluit de 27-jarige Van Dijk.