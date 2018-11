Keizer ziet overeenkomst met Ajax: ‘Dan ben je natuurlijk vereerd’

Marcel Keizer is maandagmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Sporting Portugal. De Nederlander neemt het stokje over van José Pereiro, die onlangs werd ontslagen bij de Portugese topclub. Keizer zegt veel zin te hebben in zijn nieuwe klus en ziet overeenkomsten met Ajax, waar hij eerder werkzaam was.

Keizer had nog een contract bij Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar Sporting besloot die verbintenis af te kopen voor naar verluidt 530.000 euro. “Het kan snel gaan in het voetbal. Als een club als Sporting met je wil praten, dan ben je natuurlijk vereerd”, wordt de trainer maandag geciteerd door onder meer Voetbal International.

“Het wordt een grote uitdaging, maar die uitdaging lag er bij Ajax ook. Ik kreeg een goede indruk van de club. Ik zag veel passie bij de spelers, daar hou ik van. Sporting speelt op het hoogste niveau en dan wil je natuurlijk ook titels winnen. We hopen dat we als staf het team kunnen beter kunnen maken", aldus de 49-jarige Keizer.

Sporting staat momenteel tweede in de Liga NOS, met twee punten achterstand op koploper FC Porto. Zondag zag Keizer dat Sporting het zwaar had tegen hekkensluiter Chaves. Vlak voor tijd maakte de laagvlieger de 1-1, maar een benutte penalty van Bas Dost, die eerder in de wedstrijd al de 1-0 binnen kopte, betekende een nipte zege voor os Leões.