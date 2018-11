Oranje-debuut ‘komt te snel’: ‘Alleen dribbelen met links is niet genoeg’

Javairô Dilrosun verruilde Manchester City afgelopen zomer voor Hertha BSC en maakte indruk in zijn eerste maanden in de Bundesliga. De aanvaller werd vorige week dan ook door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal en mag tegen Frankrijk of Duitsland hopen op zijn Oranje-debuut. Hertha-trainer Pal Dardai is blij voor zijn speler, maar geeft ook aan dat de prestaties van Dilrosun de afgelopen weken te wensen overlaten.

“Natuurlijk ben ik blij voor hem, maar het gaat allemaal te snel”, was de oefenmeester tijdens een persconferentie duidelijk na de 4-1 nederlaag bij degradatiekandidaat Fortuna Düsseldorf. “Hij kreeg veel lof na zijn sterke optredens in het begin, maar de laatste tijd is het mager. Hij moet zich blijven ontwikkelen, alleen dribbelen met de linkervoet is niet voldoende.”

“Je moet ook een keer een lijn trekken. Als hij tot de Kerst hetzelfde had gespeeld als in zijn eerste twee of drie wedstrijden, oké. Maar Jeff moet nog veel dingen bijschaven en bijleren zonder meteen over ik weet niet wat te praten. Hij heeft geweldig veel talent en moet ijverig blijven. Als hij dat doet, kan het wat worden. Maar het was te mager tegen Düsseldorf en dat was het tegen SV Darmstadt 98 (0-2 overwinning in de DFB-Pokal, red.) ook. Hij heeft meer potentie.”

Dilrosun speelde tot nu toe elf officiële wedstrijden voor Die Alte Dame en was daarin goed voor twee doelpunten en drie assists. De linksbuiten, die voor zijn tijd in Manchester deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Ajax, begon in zijn eerste zeven wedstrijden in de Bundesliga nog in de basis, maar moest tegen Borussia Dortmund en RB Leipzig genoegen nemen met invalbeurten. Zondag tegen Düsseldorf maakte hij wel weer de negentig minuten vol.