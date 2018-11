Ten Hag ziet gebrek en verlangt oplossingen: ‘Meer dan een bijzaak’

Ajax heeft dit seizoen reeds 37 keer gescoord in 12 wedstrijden in de Eredivisie, maar er vallen weinig doelpunten uit hoekschoppen. Bij de overwinning tegen Excelsior (1-7) kregen de Amsterdammers bijvoorbeeld vijftien corners, maar geen enkele keer werd er direct gescoord. Trainers Erik ten Hag en Carlo l'Ami leggen uit wat de denkwijze aangaande corners is.

Een dag voor de wedstrijd bekijken de technische staf en de spelers beelden van de komende tegenstander. “Kijken waar de mogelijkheden liggen”, zegt Ten Hag in gesprek met Het Parool. De trainer ziet een gebrek aan lengte bij Ajax. “We hebben qua lengte niet de grootste selectie, dus moeten we slim zijn. De spelers moeten met ideeën en oplossingen komen en dat wordt daarna vertaald naar het trainingsveld. Dan wordt daarop getraind.”

Dat de bal bij corners vaak wegdraait van het doel, is bewust, zegt l'Ami, die zich bezighoudt met de standaardsituaties bij Ajax. “Dat vinden de koppers fijner”, aldus de oefenmeester, die onder meer de loopacties bespreekt met Matthijs de Ligt en Kasper Dolberg, die worden gezien als de beste koppers. “Maar je bent toch wel heel erg afhankelijk van het feit of dat balletje precies goed valt.”

Ajax krijgt ook weinig tegendoelpunten uit hoekschoppen dit seizoen. Alleen Dynamo Kiev was trefzeker uit een corner. “Indirect, in de rebound, nadat André Onana de kopbal eerst had gestopt”, weet Ten Hag, die erg gericht is op standaardsituaties: “Het is meer dan een bijzaak. Vooral in Europese wedstrijden, waarin de kwalitatieve verschillen vaak klein zijn. Die duels worden op momenten en details beslist.”