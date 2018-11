Slecht nieuws voor Real Madrid: spelers drie en acht weken uitgeschakeld

Casemiro en Nacho Fernández moeten enige tijd herstellen van blessureleed, zo laat Real Madrid maandag via de officiële kanalen weten. De Spaanse grootmacht meldt dat beide spelers een blessure hebben opgelopen, maar geven niet aan hoeveel weken het duo is uitgeschakeld. Marca weet te melden dat Casemiro drie weken uit de roulatie is en Nacho ongeveer twee maanden.

Bij de gewonnen competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo (2-4) zondag moesten beide basisklanten vroegtijdig naar de kant worden gehaald vanwege de kwetsuur. Casemiro heeft pijn aan zijn rechterenkel, terwijl Nacho problemen heeft aan zijn rechterknie. De middenvelder en verdediger moeten respectievelijk drie en acht weken aan de kant staan.

Nacho is dit seizoen in dertien wedstrijden in actie gekomen voor Real en was vaak een vaste kracht in het basiselftal. Casemiro heeft reeds zeventien duels afgewerkt voor de Koninkelijke dit seizoen. Santiago Solari, momenteel interim-trainer van Real na het ontslag van Julen Lopetegui, klaagde na afloop van het duel met Celta al over de overtredingen van de tegenstander.

“Celta speelde erg agressief. Casemiro moest eraf en Gareth Bale had ook problemen met een trap die hij te verduren kreeg. Hun tackles waren op de limiet, wij hebben geleden”, aldus Solari. Naast Casemiro en Nacho kampen ook onder anderen verdedigers Sergio Reguilón, Marcelo, Raphaël Varane en Jesus Vallejo met pijntjes, zo stelt Marca.