Cristiano Ronaldo leeft mee: ‘Ik hoop dat hij niet te zwaar gestraft wordt’

Juventus boekte zondagavond een zwaarbevochten 0-2 overwinning op AC Milan en blijft daardoor fier aan kop gaan in de Serie A. Naast doelpuntenmakers Mario Mandzukic en Cristiano Ronaldo eiste ook Gonzalo Higuaín een hoofdrol op in het San Siro: de Argentijn miste tegen zijn voormalige werkgever een strafschop en kreeg in de slotfase een tweede gele kaart nadat hij zijn emoties niet langer de baas was. De spits toonde zich na afloop van het duel berouwvol.

“Ik moet mijn excuses aanbieden aan mijn ploeggenoten, de coach, de fans en de scheidsrechter. Hij weet wat ik tegen hem heb gezegd. Tegelijkertijd moeten scheidsrechters ook begrijpen hoeveel emoties er soms loskomen. Ik reageerde op een bepaalde manier, dat had ik niet moeten doen en dus bied ik mijn excuses aan. Het was een gele kaart, die beslissing was gemaakt, ik bied mijn excuses aan en ik neem mijn verantwoordelijkheid”, reageerde hij tegenover Sky Italia.

“Het voelt natuurlijk anders om tegen je oude club te spelen. Ik accepteer het en het mag niet meer gebeuren, maar we stonden op dat moment achter en we zijn geen robots. We zijn mensen, met emoties. Ik zat fout, ik bied mijn excuses aan en ik hoop dat het niet weer zal gebeuren. Ik ben een erg emotioneel persoon en speler, dus soms is het moeilijk die sentimenten in bedwang te houden. Door naar mij te kijken kun je al zien hoe ik me voel. Ik weet dat het geen goed voorbeeld voor de kinderen is, maar we zijn geen robots. In mijn geval is het zoals de trainer heeft gezegd: ik trek me dingen te veel aan en wind me te veel op. Ik weet dat ik mezelf beter moet beheersen en rustig moet blijven.”

Cristiano Ronaldo kent Higuaín nog van hun gezamenlijke tijd bij Real Madrid en deed zijn best zijn voormalige ploeggenoot te behoeden voor een ergere straf: “Ik heb hem verteld dat hij moest kalmeren, aangezien hij een zwaardere schorsing riskeerde. Hij deed niet zoveel en was geïrriteerd omdat ze verloren. Dat is begrijpelijk, ik hoop dat hij niet te zwaar gestraft wordt. Ik ben verder tevreden met het resultaat, we hebben gewonnen en dat was het belangrijkste nadat Napoli van Genoa won. We speelden goed, ik heb ook nog gescoord. Ik ben erg blij dat ik Juventus heb kunnen helpen, het was een goed optreden tegen een sterk Milan.”