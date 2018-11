‘Het idee dat ik stop zonder dat ik in Engeland heb gespeeld, is onmogelijk’

Dani Alves speelde gedurende zijn loopbaan voor onder meer Sevilla, Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain. De 35-jarige vleugelverdediger speelde nog nooit in de Premier League en benadrukt in gesprek met de Daily Telegraph dat hij nog in Engeland wil spelen voordat hij een punt achter zijn carrière zet.

“Het idee dat ik stop zonder dat ik in de Premier League heb gespeeld, is onmogelijk. Het is absoluut de mooiste competitie ter wereld. Vanwege het respect van de fans voor de spelers, maar ook door de passie op het veld. Het zou perfect zijn om daar te spelen. Het maakt niet uit hoe, ik kom nog in Engeland terecht”, zegt Dani Alves, die sinds 2017 in het shirt van Paris Saint-Germain speelt.

De afgelopen maanden kampte de Braziliaan met een zware knieblessure, waardoor hij het WK in Rusland aan zich voorbij moest laten gaan. Dani Alves staat op korte termijn voor zijn rentree bij Paris Saint-Germain, dat dit seizoen nog geen punt liet liggen in de Ligue 1. “Het gaat heel gemakkelijk in de competitie, maar het niveau zal omhoog moeten om de grootste clubs te kunnen verslaan.”

“Ik denk dat Paris Saint-Germain niet wist wat ze zouden treffen in de wedstrijd tegen Liverpool”, zegt de verdediger over het duel in de Champions League, dat les Parisiens met 3-2 verloren. “Ze beginnen dat nu te begrijpen. Als dat niet lukt, krijg je de deksel op je neus.”