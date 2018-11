Braziliaan met verleden bij AZ krijgt eerste oproep voor Russische ploeg

Ariclenes da Silva Ferreira, beter bekend onder zijn voetbalnaam Ari, werd 32 jaar geleden geboren in het Braziliaanse Fortaleza, maar het lijkt erop dat de spits zijn interlands voor een ander land zal gaan spelen. De nationale bond van Rusland heeft maandagochtend namelijk bekendgemaakt dat de aanvaller zijn eerste oproep heeft ontvangen en zich inmiddels al bij de selectie heeft aangesloten.

Ari geniet in Nederland vooral bekendheid vanwege zijn periode bij AZ. De spits werd in 2007 door de Alkmaarders opgepikt bij het Zweedse Kalmar FF en was in de drie daaropvolgende seizoenen goed voor 19 doelpunten in 63 wedstrijden. In 2009 werd hij met AZ landskampioen en een jaar later verkaste Ari voor drie miljoen euro naar Spartak Moskou.

De aanvaller stond vervolgens drie seizoenen onder contract bij de club uit de Russische hoofdstad en maakte daarna de overstap naar FK Krasnodar, dat hem dit seizoen vorig seizoen nog verhuurde aan Lokomotiv Moskou. Dit seizoen is Ari met zes goals en drie assists vooralsnog uitstekend in vorm en dat heeft hem ook een oproep van bondscoach Stanislav Cherchesov opgeleverd.

Ari, die een kleine twee jaar geleden zijn Russische paspoort in ontvangst nam, is na Guilherme en Mario Fernandes de derde genaturaliseerde Braziliaan die is opgeroepen voor de Russische nationale ploeg. Hij kan donderdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland of volgende week dinsdag tegen Zweden in het kader van de Nations League zijn debuut maken voor de Russen.