Malen nog niet tevreden: ‘Natuurlijk is het een andere rol dan ik verlang’

Donyell Malen moet het bij PSV dit seizoen voorlopig nog voornamelijk stellen met invalbeurten. Zo kwam de negentienjarige aanvaller dit seizoen tot 21 wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 3 assists. In gesprek met De Telegraaf benadrukt Malen dat het nog niet de rol is die hij voor ogen heeft.

“We doen het goed als team. Daar hoor ik ook bij. Ik draag op mijn manier mijn steentje bij en daar ben ik blij om”, aldus Malen. PSV won zaterdagavond met 1-4 op bezoek bij De Graafschap en Malen was in Doetinchem eenmaal trefzeker. “Natuurlijk is het een andere rol dan ik verlang, want geen enkele speler wil wisselspeler zijn. Ik kan dus niet tevreden zijn. Dat kan nooit als je wissel bent, maar ik denk dat we het als team gewoon heel goed doen.”

Na de wedstrijden werken de reserves van PSV nog een korte, stevige trainingssessie af, om ook op de wedstrijddag de benodigde lichaamsbeweging te krijgen. “Op zich is het wel goed”, zegt de jonge aanvaller over het nieuwe verschijnsel. “Anders wordt de achterstand op de jongens die wel spelen nog groter. Maar het is wel een mentaal dingetje. Het is niet leuk om te doen, maar het is wat het is.”