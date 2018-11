‘Ik wil niet zeggen dat Van Gaal de slechtste was, maar hij was gestoord’

Martín Demichelis verdedigde tussen 2003 en 2010 de kleuren van Bayern München en kreeg in Beieren onder meer te maken met Louis van Gaal, die tussen 2009 en 2011 de scepter zwaaide bij Der Rekordmeister. De Nederlandse coach stond in die tijd al bekend om zijn soms aparte trainingsmethoden en Demichelis maakte uit eerste hand mee dat Van Gaal de dingen vaak net iets anders deed dan een andere trainer.

“Ik wil niet zeggen dat hij mijn slechtste trainer is geweest, hij was zelfs een geweldige coach waar je veel van kon leren, maar hij was ook compleet gestoord. Hij ging soms wat te ver”, begint de Argentijn in gesprek met La Nación. “Er was een wedstrijd waarin we met de rust al met 3-0 voor stonden. Hij kwam echter de kleedkamer binnen, schopte tegen de deur, tegen de tassen en schreeuwde dat het allemaal een ramp was. Ik moest al aanvoerder proberen hem te kalmeren: ‘Stop met die beledigingen, toon een beetje respect’.”

“Ik speelde een slechte tweede helft en de dag daarna vertelde hij mij dat dat kwam doordat ik mezelf emotioneel uit mijn evenwicht had laten brengen”, blikt hij terug. Demichelis kan zich ook nog een ander incident herinneren: “Als je drie weken langs de kant had gestaan met een verrekking, had je volgens Van Gaal nog eens drie weken aan training nodig om weer te kunnen spelen. Dat dacht hij.”

“Ik heb een keer een enkeloperatie gehad, speelde daarna weer voor Argentinië, maar Van Gaal weigerde mij op te stellen. Op een dag op de training speelden we met de basisploeg tegen de reserves en Van Gaal was de scheidsrechter. Ik kreeg de bal van de keeper, mikte op zijn hoofd en knalde hem in zijn richting. Het scheelde centimeters. De stilte die daarna kwam was oorverdovend en hij zei: ‘Ik wil jullie allemaal vragen om de bal niet meer aan Demichelis te geven’. Later kregen we er in de kleedkamer weer ruzie over.”