‘Je hebt hier nu dezelfde situatie als in Spanje met Barça en Real Madrid’

Vitesse wist zaterdagavond met 2-1 te winnen van FC Utrecht. Beide clubs bivakkeren in de subtop van de Eredivisie en trainers Leonid Slutsky en Dick Advocaat luiden in gesprek met De Telegraaf de noodklok over het gat met de top twee. PSV en Ajax blijken dit seizoen vooralsnog oppermachtig in de Eredivisie.

“De situatie in de Eredivisie is zorgelijk. Dit komt allemaal vooral door geld. En het wordt alleen maar extremer. PSV koopt twee spelers die samen meer dan 15 miljoen kosten en die spelen allebei niet! Dat soort dingen kan FC Utrecht zich niet veroorloven. Beide ploegen gaan echt nog wel eens verliezen, maar het gat zal niet minder worden”, concludeert Advocaat. PSV verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, terwijl Ajax momenteel vijf punten achterstaat op de koploper.

Advocaat krijg bijval van Slutsky, die de situatie in de Eredivisie vergelijkt met die in LaLiga. “Je hebt hier nu dezelfde situatie als in Spanje met Barcelona en Real Madrid, die al jarenlang samen de dienst uitmaken. Daar is het voor Atlético Madrid en Valencia ook moeilijk om die twee aan te vallen”, stelt Slutsky, die sinds afgelopen zomer aan het roer staat bij Vitesse en eerder voor onder meer CSKA Moskou, het Russiche nationale team en Hull City werkte.

“Toch vind ik als buitenlander het totale niveau van de Eredivisie niet tegenvallen. Er is een groot verschil tussen de top twee en de rest, maar ik vind het niveau beter dan ik had verwacht”, besluit de Russische oefenmeester. Vitesse bezet na twaalf wedstrijden de zevende plaats, met achttien punten. De Arnhemmers hebben evenveel punten als FC Utrecht, AZ en VVV-Venlo, al hebben de Limburgers nog een duel tegoed.