Clasie is ‘weggegooid geld’: ‘Het is tijd dat Ayoub gaat spelen’

Jordy Clasie heeft nog niet op iedereen een onuitwisbare indruk kunnen maken sinds hij is teruggekeerd bij Feyenoord. De club uit Rotterdam huurt de middenvelder van Southampton, maar Peter Boeve vindt dat ‘weggegooid geld’, zo vertelt de voormalig trainer in De Telegraaf. Clasie kwam zondag negentig minuten in actie in het uitduel met Heracles Almelo (0-2).

“In verdedigend opzicht liet Clasie de nodige steken vallen en ook in de duels werd hij meermaals opzij gezet. Zoals hij nu speelt, voegt hij weinig toe aan Feyenoord. Het is tijd dat Yassin Ayoub gaat spelen”, aldus Boeve. Ayoub bleef in het Polman Stadion de hele wedstrijd op de bank zitten.

De van FC Utrecht transfervrij overgekomen linkspoot was dit seizoen goed voor één doelpunt en twee assists in vijf competitieduels. Een vaste basisplaats heeft hij dus niet. “Ik kan er maar elf opstellen. Ook voor Ayoub komt er een moment. Dan moet hij er staan”, zei trainer Giovanni van Bronckhorst onlangs.

Boeve denkt dat Ayoub Feyenoord iets extra’s kan brengen: “Ik ben natuurlijk niet de trainer, maar ik denk dat Ayoub wel het type speler is dat steekballetjes kan geven. Dat zou het spel van Feyenoord ten goede komen.” Ayoub tekende in De Kuip een contract tot medio 2022.