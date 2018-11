‘Ik hoop wél dat ik ooit een uitzonderlijke speler word’

Guus Til kroonde zich zondag tot de matchwinner van AZ. De middenvelder maakte het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, al is hij niet tevreden over zijn spel. De twintigjarige aanvoerder erkent in een interview met het Algemeen Dagblad dat het de laatste weken ‘minder’ met hem gaat.

“Ik denk dat elke topsporter dat heeft: het kan niet steeds in een stijgende lijn gaan. Als dat zo zou zijn, moet je echt een uitzonderlijke speler zijn. Ik schaar mezelf daar nog niet onder. Ik hoop wél dat ik het ooit word.” Til voegt eraan toe dat hij de sport anders beleeft dan toen hij net bij het eerste elftal kwam kijken.

“Ik kwam uit de jeugd en elke bal die ik naar de goede kleur speelde, was al een feest. Vorig jaar was ik één van de spelers die het goed deed. Nu ben ik aanvoerder. Ik heb gemerkt dat ik moeite heb met de verwachtingen, maar langzaam gaat dat beter”, besluit Til.

AZ hield tegen ADO overigens voor het eerst sinds 13 april ‘de nul’ in een uitduel in de Eredivisie. Het team van trainer John van den Brom staat na twaalf speelronden met achttien punten op de zesde plaats in de Eredivisie.