Waterreus: ‘Het voetbal is abominabel, de kans op de titel is verkeken’

Roda JC Kerkrade degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie en kent een betrekkelijk moeizame start in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers bezetten na dertien wedstrijden de zevende plaats, met een achterstand van negen punten op koploper Sparta Rotterdam. Ronald Waterreus spreekt in zijn column in de Limburger van ‘consequent mismanagement’ en pleit voor een fusie in het Limburgse voetbal.

“Ik hoef u niet te vertellen dat het slecht gaat met Roda. Het voetbal is abominabel, de kans op het kampioenschap verkeken en de club moet opnieuw bij de gemeente aankloppen. Consequent mismanagement en zodra de club degradeert wordt alles en iedereen op straat geknikkerd”, schrijft Waterreus. De oud-doelman is van mening dat Zuid-Limburg te klein is voor drie profclubs, waardoor een fusie volgens hem een oplossing zou zijn.

Fortuna Sittard en MVV Maastricht spelen relatief dicht bij Kerkrade. “Wanneer snappen we dat alleen een FC Limburg ervoor kan zorgen dat we ooit nog (sub)topvoetbal zien in Zuid-Limburg? De regio is te klein voor drie profclubs. En als we eerlijk zijn weten we dit al jarenlang”, aldus de voormalig sluitpost. In 2009 was een dergelijk initiatief al dichtbij, toen Roda en Fortuna leken te fuseren tot Sporting Limburg.

De fusie ketste uiteindelijk af omdat de provincie Limburg financiële steun weigerde. Fortuna promoveerde vorig seizoen naar de Eredivisie en bezet momenteel op het hoogste niveau de tiende plaats. Roda neemt het komende zondag op tegen streekgenoot MVV, dat momenteel de nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie is.