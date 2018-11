Van ’t Schip hoeft niet te vrezen: ‘Voor de winterstop zullen we niet ingrijpen’

Voor PEC Zwolle is het seizoen enigszins tegenvallend van start gegaan. De Zwollenaren bezetten na de thuisnederlaag tegen Willem II (2-3) van afgelopen vrijdag naar de vijftiende plaats in de Eredivisie, met elf punten uit twaalf wedstrijden. Toch benadrukt voorzitter Adriaan Visser dat de positie van trainer John van 't Schip voorlopig niet ter discussie staat.

“Voor de winterstop zullen wij niet ingrijpen, om de simpele reden dat we ervan overtuigd zijn dat we hier met de huidige staf uit kunnen komen. Die kans moeten zij in de resterende wedstrijden ook krijgen. Ook nu gaan we in de winterstop met de trainers evalueren”, zegt Visser in gesprek met de Stentor. Hij stelt dat het dan vier kanten op kan. “We kunnen verlengen, na het seizoen afscheid nemen, het nog een paar maanden de kans geven of besluiten dat het beter is om meteen uit elkaar te gaan, als het dan met nog steeds elf punten een kansloze missie blijkt bijvoorbeeld.”

“Maar wat wij ook besluiten, ik weet zeker dat wij daar gezamenlijk goed uit gaan komen”, vervolgt de voorzitter van PEC. Hij merkt dat er in het supporterscafé veel gewezen wordt naar Van 't Schip. “Dat mag, iedereen mag zijn of haar mening hebben. Die heb ik als verantwoordelijke ook. Wij werken nog steeds heel prettig samen met John. Ik zie dat hij nog steeds geëngageerd is en geen domme dingen doet. De trainer is strijdbaar, dus wat ons betreft staan alle seinen op groen.”

“Laten we eerlijk zijn: de trainer vervangen helpt vaak ook niet. Twente is daar vorig jaar met Gertjan Verbeek misschien wel het beste voorbeeld van. Het is juist nu belangrijk om met zijn allen de rust te bewaren en massaal achter de club te gaan staan”, besluit Visser. PEC Zwolle hervat de competitie na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.