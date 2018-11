Keizer ziet Bas Dost uitblinken: ‘Daarom ben ik hier gekomen’

Marcel Keizer is zondag aangekomen bij Sporting Portugal. De trainer landde in de middag op de Humberto Delgado-luchthaven van Lissabon en bekeek in de avond de wedstrijd tegen Chaves, die Sporting met 2-1 wist te winnen. Bas Dost maakte beide doelpunten voor de nummer twee van de Liga NOS.

“Ik ben erg blij om hier te zijn. Ik hoop dat ik deze club veel kan brengen. Ik houd als coach van goed voetbal en een goede teamspirit in de kleedkamer. Sporting is een geweldige club en daarom ben ik hier gekomen”, vertelde Keizer aan Portugese journalisten.

De selectie van Sporting is maandag vrij en dinsdag staat de eerste training onder leiding van de opvolger van de ontslagen José Peseiro op het programma. Keizer zal zondag gezien hebben dat Dost een belangrijke schakel is in zijn elftal. De spits is benieuwd naar de samenwerking met de voormalig coach van onder meer Al-Jazira en Ajax.

“Ik heb hem nog niet gesproken. Het maakt me niet uit of de coach Nederlands of Portugees is, want het belangrijkste is dat we weer goed gaan voetballen”, aldus Dost in een interview met het clubkanaal van zijn werkgever. Dost voelde zich na afloop van het duel met Chaves vermoeid: “Ik heb twee maanden lang niet meer gespeeld.”