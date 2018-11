Schöne ‘rekent’: ‘Daarom pakten we na elke treffer de bal snel uit het doel’

Na twaalf wedstrijden heeft Ajax een achterstand van vijf punten op de nog foutloze koploper PSV. De Amsterdammers verloren in Eindhoven (3-0), terwijl er eerder in eigen stadion werd geremiseerd tegen Heracles Almelo (1-1). Lasse Schöne zegt in gesprek met De Telegraaf dat hij al begonnen is met ‘rekenen’.

“Ik denk dat we onszelf vooral de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo kwalijk moeten nemen. Gelukkig krijgen we PSV nog thuis. Maar we beseffen dat zelfs een overwinning dan niet genoeg is en zij nog een misstap zullen moeten begaan. Het enige dat wij kunnen doen, is blijven winnen”, concludeert Schöne. Ajax werkte zondagmiddag aan het doelsaldo door met 1-7 van Excelsior te winnen. De Deense middenvelder is al bewust bezig met het doelsaldo van de Amsterdammers.

“Ja, daarom pakten we na elke treffer de bal ook snel uit het doel. Doelpunten maken, daar gaat het nu om, want het doelsaldo is in feite een extra punt. Tegen Willem II namen we te weinig afstand, nu lukte dat wel. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Toch kunnen we redelijk tevreden zijn, want we hebben er zeven gemaakt en het verschil met PSV in doelsaldo iets verkleind”, vervolgt de middenvelder. Na de winterstop zullen de verhoudingen enigszins veranderen, aangezien PSV al geëlimineerd is in het bekertoernooi en Europees ook uitgeschakeld lijkt te gaan worden.

Ajax is voorlopig nog op alle fronten actief. “Ik vind het juist heel belangrijk dat wij wel actief blijven in Europa. Je zag tegen Excelsior met welke energie wij terugkomen als wij een resultaat hebben geboekt, zoals bij Benfica. Die power kun je het weekeinde erna gebruiken. Natuurlijk kan het PSV iets helpen als wij veel meer wedstrijden in de benen hebben. Maar we zijn topsporters en willen om alle prijzen meedoen”, besluit Schöne.