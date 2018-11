Dolberg: ‘Natuurlijk is dat een probleem, al ben ik niet boos op de trainer'

Ajax won zondagmiddag met maar liefst 1-7 op bezoek bij Excelsior. Kasper Dolberg was in het Van Donge & De Roo Stadion eenmaal trefzeker en daar was hij na afloop van het treffen met de Kralingers niet tevreden mee. “We hadden meer moeten scoren, ik zeker”, zegt de Deense spits in gesprek met De Telegraaf.

“Ik ben niet honderd procent blij met hoe het gaat. Ik speel in een goed team”, aldus Dolberg. Doordat Hakim Ziyech en Dusan Tadic als vleugelaanvallers spelen, is het aantal voorzetten vanaf de zijkant verminderd. “Natuurlijk heeft dat wat minpunten. Ik ben niet zoveel aan de bal als daarvoor. Ik moet meer focussen om op het juiste moment op de juiste plek in het strafschopgebied te zijn.”

Dolberg keerde zondagmiddag terug in de basiself, nadat hij het in het Champions League-duel met Benfica (1-1) moest stellen met een plaats op de reservebank. Ajax-trainer Erik ten Hag koos in Lissabon voor Dusan Tadic in de punt van de aanval, terwijl David Neres op de flanken speelde. Dolberg: “Natuurlijk is dat een probleem voor me, al ben ik niet boos op de trainer.”

Wim Kieft stelde onlangs dat Dolberg mogelijk een te goed eerste seizoen heeft gekend bij Ajax. “Hij lijkt me een erg slimme man, this guy. Ik denk niet dat je beter kan spelen dan je bent. Het is raar om dat te zeggen. Ik moet proberen dat niveau weer te halen”, reageert Dolberg op die uitspraken. De Deense spits wist dit seizoen tot dusver zes keer het doel te vinden in dertien wedstrijden.