De Jong ‘respecteert’ rol bij Oranje: ‘Maar ik ben ook topsporter’

Luuk de Jong meldt zich met een goed gevoel bij het Nederlands elftal. De aanvaller staat op elf doelpunten in de Eredivisie en scoorde in de Champions League ook tegen Tottenham Hotspur. Hij hoeft echter niet op een basisplaats te rekenen, want bij Oranje is De Jong ‘slechts’ pinchhitter. De Jong heeft daar vrede mee.

De zestienvoudig international van het Nederlands elftal vertelt aan De Telegraaf dat hij zijn rol ‘zeker’ respecteert: “Dat heb ik ook besproken met bondscoach Ronald Koeman. Het is fijn om daar met hem over te praten. Maar ik ben ook topsporter, dus wil altijd spelen.”

Het Nederlands elftal neemt het vrijdag in de UEFA Nations League op tegen Frankrijk en drie dagen later staat het duel met Duitsland op het programma. “Het zou mooi zijn als ik daar nog wat kan laten zien. Iedereen weet wat mijn rol is”, aldus De Jong, die onder Bert van Marwijk zijn debuut maakte in Oranje.

“Aan de ene kant hoop ik dus dat ik er niet in kom, want dat zou betekenen dat we achter staan. Maar als het moet, dan wil ik wel wat laten zien.” In dienst van PSV staat de geboren Zwitser na 179 officiële wedstrijden op 92 doelpunten en 51 assists. Zijn contract loopt nog tot medio 2021 door.